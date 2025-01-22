Заулкова Фекла Прокофьевна Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Заулкова Фекла Прокофьевна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1774, деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния

умерла Неизвестно

Супруги
Заулков Яков ГалактионовичОколо 1773 г.р.
Дети
(Заулкова) Степанида ЯковлевнаОколо 1802 г.р.
(Заулкова) Марья ЯковлевнаОколо 1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Бракосочетание
До 1802

Муж: Заулков Яков Галактионович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Заулкова) Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Заулков Яков Галактионович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Заулкова) Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Заулков Яков Галактионович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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