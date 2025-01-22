Заулкова Фекла Прокофьевна
женский, родилась Около 1774, деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния
умерла Неизвестно
Супруги
Заулков Яков ГалактионовичОколо 1773 г.р.
Дети
(Заулкова) Степанида ЯковлевнаОколо 1802 г.р.
(Заулкова) Марья ЯковлевнаОколо 1806 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Заулкова) Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Заулков Яков Галактионович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Заулкова) Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Заулков Яков Галактионович
Смерть
Неизвестно