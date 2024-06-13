Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна
Место рождениясело Аблязово
Дата рождения13.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1961
Бракосочетание
05.09.1981
Бракосочетание
05.09.1981
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Ефимова (Мадьямова) Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Мадьямов Габдулхамит Султанович
Рождение ребёнка
19.07.1990
Сын: Мадьямов Вадим Габдулхамитович
Отец ребёнка: Мадьямов Габдулхамит Султанович