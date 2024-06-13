Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМадьямова (Насаева) Василя Шамильевна

Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна

Место рождения

село Аблязово

Дата рождения

13.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1961

Отец: Насаев Шамиль Шайхулович

Мать: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна

Бракосочетание
05.09.1981

Муж: Мадьямов Габдулхамит Султанович

Бракосочетание
05.09.1981

Муж: Мадьямов Габдулхамит Султанович

Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Ефимова (Мадьямова) Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Мадьямов Габдулхамит Султанович

Рождение ребёнка
19.07.1990

Сын: Мадьямов Вадим Габдулхамитович

Отец ребёнка: Мадьямов Габдулхамит Султанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.