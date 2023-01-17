Проскуряков Лавр (Лаврентий) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Лавр (Лаврентий) Дмитриевич

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Место рождения

Борисовка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

30.08.1858

Дата смерти

14.09.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.09.1926
Москва, город федерального значения Москва
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