Проскуряков Лавр (Лаврентий) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1858
Дата смерти14.09.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.09.1926