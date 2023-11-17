Холманская Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холманская Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1960

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960

Отец: Холманский Фёдор Васильевич

Мать: не указана

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