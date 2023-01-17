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Хохлов Евсей Хаим Бейнусович
Хохлов Евсей Хаим Бейнусович
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Место рождения
Нежин
, Чернігівська область
Дата рождения
По 28.10.1906
Дата смерти
19.12.1965
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 28.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Нежин
, Чернігівська область
Смерть
19.12.1965
Клинцы
, город Клинцы, Брянская область
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