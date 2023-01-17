Хохлов Евсей Хаим Бейнусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Евсей Хаим Бейнусович

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Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

По 28.10.1906

Дата смерти

19.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IR
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Место
Комментарий
Рождение
По 28.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Смерть
19.12.1965
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
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