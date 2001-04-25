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Баландина Марина Денисовна
Баландина Марина Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2001
Пол
Женский
Отец
Баландин Денис Александрович
1977 г.р.
Мать
Баландина (Глебова) Анастасия Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2001
Отец:
Баландин Денис Александрович
Мать:
Баландина Анастасия Сергеевна
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