Белянин Тимофей Самуилов
Место рождения
Дата рождения11.02.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белянина ?
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Белянина ?
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Белянина) Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Белянина ?
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Белянина ?
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Белянин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Белянина ?
Работа или профессия
Между 1892 и 1895
Сельский староста села Тарханово
Смерть
Неизвестно