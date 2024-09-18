Белянин Тимофей Самуилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянин Тимофей Самуилов

Место рождения

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.02.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1855

Отец: Белянин Самуил Васильев

Мать: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белянин Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Белянина ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Белянин Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Белянина ?

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Белянина) Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Белянина ?

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Белянин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Белянина ?

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Белянин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Белянина ?

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Между 1892 и 1895
Сельский староста села Тарханово
Смерть
Неизвестно

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