Мозжерин Афиноген Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Рождение ребёнка
07.01.1859
Дочь: Мозжерина Татьяна Афиногеновна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Александра Ивановна
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно