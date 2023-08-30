Титов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1954

Дочь: Нестерова Зоя Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Сын: Титов Евгений Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1973

Дочь: Титова Мария Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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