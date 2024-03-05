Колесникова (Шишева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова (Шишева) Анна Ивановна

Колесникова (Шишева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Муж: Колесников Павел Феоктистович

Биляр
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.

Дочь: Колесникова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1890 ст.

Сын: Колесников Петр Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.

Дочь: Колесникова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.

Сын: Колесников Григорий Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
17.02.1898 ст.

Сын: Колесников Иван Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Дочь: Колесникова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1902 ст.

Дочь: Илемкова Федосья Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close