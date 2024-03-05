Колесникова (Шишева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
Биляр
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.
Дочь: Колесникова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
18.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.
Дочь: Колесникова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.
Сын: Колесников Григорий Павлович
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
17.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Дочь: Колесникова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
14.03.1902 ст.
Дочь: Илемкова Федосья Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Феоктистович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно