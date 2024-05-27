Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева (Стафеева) Агафья Иоанова
Мать ребёнка: Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно