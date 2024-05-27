Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева (Стафеева) Агафья Иоанова

Мать ребёнка: Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева

Смерть
Неизвестно

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