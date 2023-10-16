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Рачкова Миндора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1812 ст.

Сын: Рачков Евграф Тимофеевич

Отец ребёнка: Рачков Тимофей Иоакимов

Бракосочетание
?.11.1813

Муж: Рачков Тимофей Иоакимов

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Троице-Тверицкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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