Кужель Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужель Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенский Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мошенская Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мошенская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сокол (Мошенская) Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.1936

Сын: Мошенский Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич

Смерть
1956

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