Кужель Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мошенская Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мошенская Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сокол (Мошенская) Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1936
Сын: Мошенский Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Мошенский Яков Сергеевич
Смерть
1956