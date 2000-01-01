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Илья
Илья
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Место рождения
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Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ангелина
Дети
Лидия
Федор
Добавил:
МК
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Ангелина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Федор
Мать ребёнка: не указана
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