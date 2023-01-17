Капель Владимир Оскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капель Владимир Оскарович

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

28.04.1883

Дата смерти

26.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1883
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1903 по 1906
Варшавская губерния
Место жительства
По 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913
Московский ВО
Место жительства
По 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
26.01.1920
Утай, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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