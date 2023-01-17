Капель Владимир Оскарович
Место рождения
Дата рождения28.04.1883
Дата смерти26.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Место жительства
С 1903 по 1906
Варшавская губерния
Место жительства
По 1903
Место жительства
С 1913
Московский ВО
Место жительства
По 1913
Место жительства
С 1918
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
26.01.1920
Утай, Тулунский муниципальный район, Иркутская область