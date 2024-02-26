Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья

Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Ильина (Чна)

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Арсений Ильин (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.