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Теплов Григорий Устинович

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Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Теплов Устин Ананьевич

Мать: Теплова Татьяна Устиновна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Теплов Акинфей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Теплова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Теплов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Теплова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Теплов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Теплова Марья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Афимья Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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