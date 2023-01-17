Теплов Григорий Устинович
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Теплов Устин Ананьевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Теплов Акинфей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Теплова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Теплов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Теплова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Теплов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Теплова Марья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно