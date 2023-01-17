Чупрова (Вокуева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Вокуева) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вокуев Абрам Петрович

Мать: Вокуева Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Захар

Отец ребёнка: Чупров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Чупров Михаил

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Валера

Отец ребёнка: Чупров Михаил

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
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