Чупрова (Вокуева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вокуев Абрам Петрович
Мать: Вокуева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Захар
Отец ребёнка: Чупров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Чупров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Валера
Отец ребёнка: Чупров Михаил