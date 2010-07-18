Сокур Лев Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокур Лев Константинович

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Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

26.01.1930

Дата смерти

18.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1960

Дочь: Сизова Лариса Львовна

Мать ребёнка: Сокур Мария Георгиевна

Самарская область, г. Октябрьск , пос. Междуреченск
Рождение ребёнка
09.02.1970

Дочь: Семочкина Галина Львовна

Мать ребёнка: Сокур Мария Георгиевна

Самарская область, г. Октябрьск, пос. Междуреченск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокур Мария Георгиевна

Смерть
18.07.2010
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