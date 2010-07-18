Сокур Лев Константинович
Место рождения
Дата рождения26.01.1930
Дата смерти18.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1960
Дочь: Сизова Лариса Львовна
Мать ребёнка: Сокур Мария Георгиевна
Самарская область, г. Октябрьск , пос. Междуреченск
Рождение ребёнка
09.02.1970
Дочь: Семочкина Галина Львовна
Мать ребёнка: Сокур Мария Георгиевна
Самарская область, г. Октябрьск, пос. Междуреченск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сокур Мария Георгиевна
Смерть
18.07.2010