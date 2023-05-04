Стадникова (Ситникова) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти22.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ситников Иван Дмитриевич
Мать: Ситникова Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1939
Дочь: Броцман (Стадникова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Стадников Михаил Федорович
Терское, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
22.04.1983
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область