Стадникова (Ситникова) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадникова (Ситникова) Василиса Ивановна

Место рождения

Шоршниха, Бийский округ, Сибирский край

Дата рождения

1893

Дата смерти

22.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ситников Иван Дмитриевич

Мать: Ситникова Елена Павловна

Шоршниха, Бийский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стадников Михаил Федорович

Рождение ребёнка
12.10.1939

Дочь: Броцман (Стадникова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Стадников Михаил Федорович

Терское, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
22.04.1983
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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