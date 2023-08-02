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Ханжин Никифор Конович

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Ханжин Конон Родионович

Мать: Ханжина Мавра Стефановна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Ханжин Евдоким Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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