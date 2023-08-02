Ханжин Никифор Конович
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Ханжин Конон Родионович
Мать: Ханжина Мавра Стефановна
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Ханжин Евдоким Никифорович
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно