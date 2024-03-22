Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Андреевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1784 г.р.
Около 1794 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Андрей Иванович

Мать: Анна Андреевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Василиса (Васса)

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Михаил Семенович

Мать ребёнка: Евдокия

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Евдокия

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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