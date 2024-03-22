Семен Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Андрей Иванович
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Михаил Семенович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса (Васса)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
После 1825