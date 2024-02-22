Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1933

Муж: Лямин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
25.10.1934

Дочь: Лямина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.05.1939

Сын: Лямин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1945

Сын: Лямин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Полиенова (Лямина) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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