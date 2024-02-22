Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1933
Рождение ребёнка
25.10.1934
Дочь: Лямина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
08.05.1939
Сын: Лямин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
19.11.1945
Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Полиенова (Лямина) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Лямин Михаил Иосифович
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область