Арсений Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти05.04.1783
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Фёдор Калинин
Мать: Анна Артемьева
МК-1783 05.04.1783 Деревни Ягренева у крестьянина Федора Калинина сын Арсений 10 лет неизвестной, встречается первый раз, до 1782 не было 1783-10=1773
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1783
МК-1783 05.04.1783 Деревни Ягренева у крестьянина Федора Калинина сын Арсений 10 лет неизвестной 1783-10=1773