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Арсений Фёдоров

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

05.04.1783

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Фёдор Калинин

Мать: Анна Артемьева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1783 05.04.1783 Деревни Ягренева у крестьянина Федора Калинина сын Арсений 10 лет неизвестной, встречается первый раз, до 1782 не было 1783-10=1773
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.04.1783
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1783 05.04.1783 Деревни Ягренева у крестьянина Федора Калинина сын Арсений 10 лет неизвестной 1783-10=1773
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