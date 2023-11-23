Розова Елизавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова Елизавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Розов Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Иоанн Васильев

Смерть
Неизвестно

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