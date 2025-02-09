Лубшев (Михеева) Зинаида Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.04.1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937
Отец: Мехеева Иван Александрович
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лубшев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лубшев Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1961
Сын: Лубшев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лубшев Александр Иванович