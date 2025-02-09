Лубшев (Михеева) Зинаида Ивановна 12.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубшев (Михеева) Зинаида Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.04.1937

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937

Отец: Мехеева Иван Александрович

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубшев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Лубшев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лубшев Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1961

Сын: Лубшев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лубшев Александр Иванович

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