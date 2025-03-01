Ларина Елена Михайловна 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ларина Елена Михайловна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1823 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Ларин Пётр Артамонович1822 ст. г.р.
Дети
(Ларина) Наталья Петровна1842 ст. г.р.
(Ларина) Марья Петровна1845 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Пётр Артамонович

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: (Ларина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Ларина) Марья Петровна

Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ларин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Ларин Николай Петрович

Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Ларина) Арина Петровна

Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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