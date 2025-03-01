Ларина Елена Михайловна
женский, родилась 1823 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Ларин Пётр Артамонович1822 ст. г.р.
Дети
(Ларина) Наталья Петровна1842 ст. г.р.
(Ларина) Марья Петровна1845 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: (Ларина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Ларина) Марья Петровна
Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Ларина) Арина Петровна
Отец ребёнка: Ларин Пётр Артамонович
Смерть
Неизвестно