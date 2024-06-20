Каракоскин Генадий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1979
Дочь: Каракоскина Надежда Генадьевна
Мать ребёнка: Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.02.1981
Сын: Каракоскин Николай Генадьевич
Мать ребёнка: Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно