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Каракоскин Генадий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1979

Дочь: Каракоскина Надежда Генадьевна

Мать ребёнка: Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.02.1981

Сын: Каракоскин Николай Генадьевич

Мать ребёнка: Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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