Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1934
Дата смерти17.12.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Михаил Васильевич
Рождение
01.09.1934
Отец: Лебедев Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1964
Сын: Востриков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Востриков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Михаил Васильевич
Смерть
17.12.2021