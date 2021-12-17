Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1934

Дата смерти

17.12.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Михаил Васильевич

Рождение
01.09.1934

Отец: Лебедев Яков Яковлевич

Мать: Лебедева Таисия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1964

Сын: Востриков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Востриков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Михаил Васильевич

Смерть
17.12.2021

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