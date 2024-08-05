Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1827
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1827
Отец: Василий Трофимович
Мать: Наталья Макарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Макар Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна
Смерть
1870