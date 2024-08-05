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Иван Васильевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.06.1827

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1827

Отец: Василий Трофимович

Мать: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Макар Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1870
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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