Юсупов Зуфар Закирович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения22.02.1928
Дата смерти07.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1949
Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна
Рождение ребёнка
10.03.1956
Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна
Рождение ребёнка
18.01.1958
Рождение ребёнка
08.01.1960
Рождение ребёнка
25.09.1961
Рождение ребёнка
31.01.1963
Рождение ребёнка
18.02.1965
Рождение ребёнка
18.02.1971
Смерть
07.04.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно