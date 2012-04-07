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Юсупов Зуфар Закирович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

22.02.1928

Дата смерти

07.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1949 г.р.
1954 г.р.
1956 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928

Отец: Юсупов Закир Салахетдинович

Мать: Юсупова Сабриямал Садретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
13.06.1949

Сын: Юсупов Хамза Зуфарович

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Юсупов Рафкат Зуфарович

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
10.03.1956

Сын: Юсупов Гумар Зуфарович

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
18.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
08.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
31.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
18.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Рождение ребёнка
18.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Смерть
07.04.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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