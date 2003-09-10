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(Косарева) Алеся
(Косарева) Алеся
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.2003
Пол
Женский
Отец
Косарев Алексей
1967 г.р.
Мать
Косарева Света
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2003
Отец:
Косарев Алексей
Мать:
Косарева Света
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