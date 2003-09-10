(Косарева) Алеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Косарева) Алеся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2003

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2003

Отец: Косарев Алексей

Мать: Косарева Света

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