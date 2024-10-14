Родин Николай Андреевич
мужской, родился 30.08.1924
умер Неизвестно
ОтецРадин Андрей Павлович26.08.1899 г.р.
МатьРадина Мария Сергеевна24.07.1897 г.р.
Супруги
Пятницкая Антонина Васильевна23.09.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1924
Отец: Радин Андрей Павлович
Мать: Радина Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пятницкая Антонина Васильевна
Смерть
Неизвестно