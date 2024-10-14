Родин Николай Андреевич 30.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Родин Николай Андреевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 30.08.1924

умер Неизвестно

Отец
Радин Андрей Павлович26.08.1899 г.р.
Мать
Радина Мария Сергеевна24.07.1897 г.р.
Супруги
Пятницкая Антонина Васильевна23.09.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1924

Отец: Радин Андрей Павлович

Мать: Радина Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятницкая Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятницкая Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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