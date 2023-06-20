Ваганова (Стихина) Алевтина Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Стихина) Алевтина Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1899 ст.

Сын: Ваганов Игнатий Артемьевич

Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Ваганов Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Артемьевна

Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Артемий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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