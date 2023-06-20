Ваганова (Стихина) Алевтина Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1899 ст.
Сын: Ваганов Игнатий Артемьевич
Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.03.1904
Сын: Ваганов Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Артемьевна
Отец ребёнка: Ваганов Артемий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно