Мартынова Анисия Фотеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти16.04.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1907
Сын: Мартынов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Мартынов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович
Возможно год рождения 1913
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: Коннова Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович
Соловьевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мартынова Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартынов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович
Смерть
16.04.1934