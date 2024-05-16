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Мартынова Анисия Фотеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

16.04.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Мартынов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Мартынов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович

Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Возможно год рождения 1913
Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: Коннова Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович

Соловьевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мартынова Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартынов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мартынов Григорий Петрович

Смерть
16.04.1934
Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

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