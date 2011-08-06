Швец (Канаева) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец (Канаева) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1965

Сын: Швец Юрий Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022
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