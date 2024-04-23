Марфа Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1770

Муж: Алимпий Давыдович

Рождение ребёнка
06.11.1774

Сын: Павел Алимпиевич

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1776

Сын: Степан Алимпиевич

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1778

Сын: Михаил Алимпиевич

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1784

Дочь: Соломонида Алимпиевна

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1786

Сын: Александр Алимпиевич

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1788

Сын: Авсентий Алимпиевич

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1793

Дочь: Прасковья Алимпиевна

Отец ребёнка: Алимпий Давыдович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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