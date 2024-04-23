Марфа Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1770
Муж: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
06.11.1774
Сын: Павел Алимпиевич
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
27.09.1776
Сын: Степан Алимпиевич
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
08.09.1778
Сын: Михаил Алимпиевич
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
01.05.1784
Дочь: Соломонида Алимпиевна
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
30.05.1786
Сын: Александр Алимпиевич
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
12.09.1788
Сын: Авсентий Алимпиевич
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович
Рождение ребёнка
28.10.1793
Дочь: Прасковья Алимпиевна
Отец ребёнка: Алимпий Давыдович