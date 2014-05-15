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Черняновский Алексей Петрович

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Место рождения

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.02.1940

Дата смерти

15.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1940

Отец: Черняновский Пётр Феоктистович

Мать: Черняновская Мария Семёновна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.06.1963

Дочь: Ильина Римма Алексеевна

Мать ребёнка: Черняновская Заря Бакиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Заря Бакиевна

Рождение ребёнка
22.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Заря Бакиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Заря Бакиевна

Смерть
15.05.2014
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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