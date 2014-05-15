Черняновский Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения28.02.1940
Дата смерти15.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1940
Рождение ребёнка
30.06.1963
Дочь: Ильина Римма Алексеевна
Мать ребёнка: Черняновская Заря Бакиевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняновская Заря Бакиевна
Рождение ребёнка
22.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняновская Заря Бакиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2014