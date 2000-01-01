Мараханов Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Скородумова Анна Семенова
Мать ребёнка: Мараханова Августа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Мараханова Августа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно