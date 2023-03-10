Алексеева Дьяченко Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Дьяченко Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяченко Владимир Никифорович

Мать: Дьяченко Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.10.1999

Дочь: Алексеева Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
15.05.2009

Сын: Алексеев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Михайлович

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