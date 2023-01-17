Недобежкин Никифор Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1852
Бракосочетание
30.10.1870
Рождение ребёнка
08.01.1873
Сын: Недобежкин Павел Никифорович
Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Недобежкин Евстафий Никифорович
Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна
Рождение ребёнка
04.12.1877
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна
Рождение ребёнка
05.05.1880
Сын: Недобежкин Исидор Никифорович
Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Аристова Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Недобежкин Федор Никифорович
Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна
Смерть
Неизвестно