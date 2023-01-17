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Недобежкин Никифор Ерофеевич

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1852

Отец: Недобежкин Ерофей Семенович

Мать: Недобежкина Александра Михайлова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.10.1870

Жена: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Недобежкин Павел Никифорович

Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Недобежкин Евстафий Никифорович

Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1877

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1880

Сын: Недобежкин Исидор Никифорович

Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Аристова Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Недобежкин Федор Никифорович

Мать ребёнка: Недобежкина Марья Самуиловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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