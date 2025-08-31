Фролов Сергей Иванович
мужской, родился 23.02.1948, Солодча, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область
ОтецФролов Иван Владимирович17.04.1923 г.р.
МатьФролова Мария Владимировна21.06.1924 г.р.
Дети
Фролова Елена Сергеевна23.01.1977 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948
Солодча, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Лариса Ивановна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.01.1977
Дочь: Фролова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Фролова Лариса Ивановна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область