Фролов Сергей Иванович 23.02.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролов Сергей Иванович

Автор
ВФ
Фролов В.

мужской, родился 23.02.1948, Солодча, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область

Отец
Фролов Иван Владимирович17.04.1923 г.р.
Мать
Фролова Мария Владимировна21.06.1924 г.р.
Дети
Фролова Елена Сергеевна23.01.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948

Отец: Фролов Иван Владимирович

Мать: Фролова Мария Владимировна

Солодча, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
01.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Лариса Ивановна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

Рождение ребёнка
23.01.1977

Дочь: Фролова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Фролова Лариса Ивановна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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