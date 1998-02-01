Кадочников Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочников Александр Васильевич

Кадочников Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1906

Дата смерти

01.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1906

Отец: Кадочников Василий Иванович

Мать: Кадочникова Лукия Саввовна

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадочникова Евдокия

Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Кадочникова Евдокия

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Совершение преступления
1931
Приговор: спецпоселение - Башкирская АССР, Караидельский р-н, Березовый Лог
Рождение ребёнка
02.10.1939

Сын: Кадочников Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кадочникова ?

Совершение преступления
1947
Снят с учета в спецпоселении №8
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадочникова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Клавдия

Место жительства
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Карековка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Евдокия

Смерть
01.02.1998
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close