Кадочников Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1906
Дата смерти01.02.1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1906
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадочникова Евдокия
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Кадочникова Евдокия
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Совершение преступления
1931
Приговор: спецпоселение - Башкирская АССР, Караидельский р-н, Березовый Лог
Рождение ребёнка
02.10.1939
Сын: Кадочников Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кадочникова ?
Совершение преступления
1947
Снят с учета в спецпоселении №8
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадочникова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Клавдия
Место жительства
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Карековка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Евдокия
Смерть
01.02.1998
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости