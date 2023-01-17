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Максим Петрович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Петр Прохорович

Мать: Евдокия Савельевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марина Максимовна

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Антон Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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