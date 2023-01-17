Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Петр Прохорович
Мать: Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марина Максимовна
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Антон Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно