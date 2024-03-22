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Костяков Григорий Савостьянов

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.12.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1840

Отец: Костяков Савостьян Николаев

Мать: Перепелкина Авдотья Сафронова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 233 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Бракосочетание
25.05.1859

Жена: Уткина Василиса Климентова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 304 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1859
Рождение ребёнка
27.06.1861

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Уткина Василиса Климентова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
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