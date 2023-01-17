Пищулин Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулин Владимир Фёдорович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

06.07.1889

Дата смерти

10.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1889
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1934 по 1938
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
По 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.02.1938
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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