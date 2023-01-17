Пищулин Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.07.1889
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889
Место жительства
С 1934 по 1938
Место жительства
По 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.02.1938