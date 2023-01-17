Ржаницын Руф Александрович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти25.01.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Образование
С 1834 по 1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария.
Образование
С 1840 по 1844
Московская духовная академия. Окончил академический курс со степенью магистра.
Работа или профессия
С 1844
Московская семинария. Помощник инспектора, затем профессор логики и психологии.
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Смирнова Мария Руфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Работа или профессия
1848
Рукоположен во священника к церкви Марии Магдалины, при градской больнице.
Работа или профессия
1855
Митрополитом Филаретом за личные заслуги переведен в Николаевский Ново-Ваганьковский приход.
Рождение ребёнка
12.12.1863 ст.
Дочь: Ржаницына Евдокия Руфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.
Дочь: Ржаницына Клавдия Руфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ржаницын Руф Руфович
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Работа или профессия
1878
За честное служение в священстве и усердное прохождение разных должностей, возведен в сан протоиерея.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Ольга Руфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Анна Руфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна
Смерть
25.01.1879 ст.
Похоронен на Дорогомиловском кладбище.