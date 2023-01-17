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Ржаницын Руф Александрович

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

25.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ржаницын Александр Андреевич

Мать: Ржаницына Евдокия Устиновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1834 по 1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария.
Образование
С 1840 по 1844
Москва, город федерального значения Москва
Московская духовная академия. Окончил академический курс со степенью магистра.
Работа или профессия
С 1844
Москва, город федерального значения Москва
Московская семинария. Помощник инспектора, затем профессор логики и психологии.
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Смирнова Мария Руфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1848
Москва, город федерального значения Москва
Рукоположен во священника к церкви Марии Магдалины, при градской больнице.
Работа или профессия
1855
Москва, город федерального значения Москва
Митрополитом Филаретом за личные заслуги переведен в Николаевский Ново-Ваганьковский приход.
Рождение ребёнка
12.12.1863 ст.

Дочь: Ржаницына Евдокия Руфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.

Дочь: Ржаницына Клавдия Руфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ржаницын Руф Руфович

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1878
За честное служение в священстве и усердное прохождение разных должностей, возведен в сан протоиерея.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржаницын Алексей Руфович

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржаницын Федор Руфович

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Ольга Руфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Анна Руфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1879 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Дорогомиловском кладбище.
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