Соловьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1967
Дочь: Рекунова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
23.02.1971
Сын: Соловьёв Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
23.02.1971
Сын: Соловьёв Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Людмила
Смерть
Неизвестно