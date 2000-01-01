Соловьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1967

Дочь: Рекунова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
23.02.1971

Сын: Соловьёв Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
23.02.1971

Сын: Соловьёв Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Людмила

Смерть
Неизвестно
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