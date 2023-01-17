Маннанов Ахат (Алик) Кутдусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннанов Ахат (Алик) Кутдусович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маннанов Кутдус Маннович

Мать: Маннанова Сабира (Соня)

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2020
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