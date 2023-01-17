Маннанов Ахат (Алик) Кутдусович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маннанов Кутдус Маннович
Мать: Маннанова Сабира (Соня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2020