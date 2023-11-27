Рябцев Лукьян Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894 ст.
Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рябцев Афанасий Лукьянович
Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна
Рождение ребёнка
22.09.1906
Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна
Рождение ребёнка
22.09.1906
Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна
Смерть
Неизвестно