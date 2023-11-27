Рябцев Лукьян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябцев Лукьян Фёдорович

Рябцев Лукьян Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Устиния Савельевна

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Рябцев Иосиф Лукьянович

Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Рябцев Афанасий Лукьянович

Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна

Рождение ребёнка
22.09.1906

Сын: Рябцев Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна

Рождение ребёнка
22.09.1906

Сын: Рябцев Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рябцев Егор Лукьянович

Мать ребёнка: Рябцева Устиния Савельевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.